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В Петербурге с парковки угнали дорогущий Range Rover, взятый в кредит
Сегодня, 9:57
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Moulin_
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В Петербурге с парковки угнали дорогущий Range Rover, взятый в кредит

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Автомобиль увели с парковки у "МЕГА Парнас"

В Петербурге мужчина лишился дорогого автомобиля – его Range Rover увели прямо с парковки у молла "МЕГА Парнас". Как сообщается, мужчина припарковал автомобиль и пошел за покупками, а когда вернулся через 15 минут, своего железного коня уже не нашел. 

Как стало известно, мужчина – директор строительной компании – автомобиль приобретал в кредит и до сих пор его не выплатил. При покупке стоимость его машины составила почти шесть миллионов рублей. Хозяин угнанного авто должен банку еще миллион. 

Фото: архив 

Теги: range rover , автоугон , мега , мега парнас , петербург
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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