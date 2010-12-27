В Петербурге с парковки угнали дорогущий Range Rover, взятый в кредит

Автомобиль увели с парковки у "МЕГА Парнас"

В Петербурге мужчина лишился дорогого автомобиля – его Range Rover увели прямо с парковки у молла "МЕГА Парнас". Как сообщается, мужчина припарковал автомобиль и пошел за покупками, а когда вернулся через 15 минут, своего железного коня уже не нашел.

Как стало известно, мужчина – директор строительной компании – автомобиль приобретал в кредит и до сих пор его не выплатил. При покупке стоимость его машины составила почти шесть миллионов рублей. Хозяин угнанного авто должен банку еще миллион.

Фото: архив