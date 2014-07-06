В Петербурге с начала сезона утилизировали 1,5 миллиона кубометров снега

Губернатор города подчеркнул, что создание стационарных снегоплавильных пунктов в северных городах себя полностью оправдывает.

В среду, 3 марта, в пресс-службе Смольного отчитались о промежуточных итогах утилизации снега с начала зимнего сезона: специалисты приняли и переработали 1 миллион 540 тысяч кубометров снега.

По словам губернатора Александра Беглова, создание стационарных снегоплавильных пунктов себя оправдывает и "даёт экономический и экологический эффект".

На данный момент в Петербурге в усиленном режиме ежедневно работают 11 снегоплавильных и 7 снегоприёмных пунктов. Основная нагрузка приходится с 11 до 16 и с 22 до 4 часов. Именно в это время службы убирают дороги и вывозят снег. По статистике, за этот сезон больше всего снега приняли снегоплавильные пункты на Октябрьской набережной (167 тысяч кубометров), Мебельной улице (159 тысяч кубометров) и снегоприёмный пункт на Взлётной улице (165,5 тысячи кубометров).

Ранее мы писали, что в Ленобласть 4 марта придет похолодание.

Фото: Piter.TV