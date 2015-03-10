В Ленобласть 4 марта придет похолодание

Температура воздуха ночью -3...-8, днем 0...-5 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 4 марта на территории 47 региона будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ночью 4 марта местами умеренный снег, в начале ночи мокрый снег. Ветер северо-западный ночью 8-13 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -3...-8, днем 0...-5 градусов. На дорогах гололедица.

В мартовские праздники в Петербурге и области ожидаются небольшие скачки температуры.

Фото: Piter.tv