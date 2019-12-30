Депутаты устраняют пробелы в законе.

В Петербурге с мая начнут штрафовать за неоплаченную парковку, а также остановку транспортных средств на газонах. Разработкой изменений в законодательстве города занимается рабочая группа. Во главе находится парламентарий ЗакСа Алексей Цивилев.

На данный момент штрафа за подобные нарушения не предусмотрено. Многие автомобилисты этим пользуются. Они оставляют машину в зоне платной стоянки, но не оплачивают услугу. К маю депутаты намерены устранить данный пробел в законодательной базе. Выплаты составят от трех до пяти тысяч рублей для физических лиц, от пяти до сорока тысяч рублей для должностных лиц, а также от 150 до 500 тысяч рублей для юридических.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге проверят сотовых операторов, которые не рассылают предупреждения от МЧС.

Фото: Piter.tv

