СМС-сообщения в Петербурге приходят только от двух операторов – "МегаФон" и "Теле2".

Во вторник, 28 января, стало известно о том, что в Петербурге проверят сотовых операторов, которые не рассылают предупреждения от МЧС. С соответствующей инициативой к прокурору города Сергею Литвиненко обратился депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев.

Как оказалось, СМС-сообщения в Петербурге приходят только от двух операторов – "МегаФон" и "Теле2". Среди тех, кто не хочет заключать контракты с ведомством: ПАО "ВымпелКом", ПАО "Ростелеком", ООО "Скартел", ООО "Т2 Мобайл" и ПАО "МТС".

Отмечается, что операторы отказываются рассылать СМС, ссылаясь на устаревшее оборудование.

Ранее мы сообщали о том, что маршрутку из Петербурга в Аннино после транспортной реформы сохранят.

Фото:МЧС/вк