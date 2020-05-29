Во время ремонта магистралей их планируют заменить на возвышающиеся над дорогой площадки.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что в Петербурге с магистралей планируют убрать трамвайные остановки. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Планируется, что после ремонта магистралей на месте привычных остановок появятся площадки, которые будут возвышаться над дорогой. Соответствующее решения принято для безопастности пассажиров.

Также на этих участках сделают всю необходимую разметку. В настоящее время, предприятие ждет плановой реконструкции трасс и трамвайных путей.

Ранее мы сообщали о том, что остановки Петербурга очищают от граффити и незаконной рекламы.

Фото:Piter.TV