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В Петербурге с абонентов-нарушителей энергетики взыскали 137 миллионов рублей
Сегодня, 8:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге с абонентов-нарушителей энергетики взыскали 137 миллионов рублей

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По данным предприятия, специалисты с января по июль выявили 789 фактов самовольного подключения к сети.

За семь месяцев специалисты "Россети Ленэнерго" зафиксировали более 1,8 тысячи случаев безучетного и бездоговорного энергопотребления в Петербурге и в Ленобласти.

По данным предприятия, специалисты с января по июль выявили 789 фактов самовольного подключения к сети. С нарушителей уже взыскали 120 миллионов рублей.

Также были обнаружены махинации со счетчиками. Нарушителей оштрафовали на 17,3 миллиона рублей.

В 2022 году тарифы на коммунальные услуги в Петербурге могут вырасти на 3,5%.

Фото: pexels

Теги: россети ленэнерго, электричество
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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