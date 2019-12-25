В Петербурге с абонентов-нарушителей энергетики взыскали 137 миллионов рублей

За семь месяцев специалисты "Россети Ленэнерго" зафиксировали более 1,8 тысячи случаев безучетного и бездоговорного энергопотребления в Петербурге и в Ленобласти.
По данным предприятия, специалисты с января по июль выявили 789 фактов самовольного подключения к сети. С нарушителей уже взыскали 120 миллионов рублей.
Также были обнаружены махинации со счетчиками. Нарушителей оштрафовали на 17,3 миллиона рублей.
В 2022 году тарифы на коммунальные услуги в Петербурге могут вырасти на 3,5%.
Фото: pexels
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