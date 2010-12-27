Петербуржцы спустя месяц узнали, что похоронили чужого человека

Из Финляндии родственникам прислали тело не того погибшего. Похороненного в Петербурге жителя Финляндии пришлось эксгумировать.

В Петербурге из-за досадной ошибки похоронили не того человека. В июле в Финляндии скончался петербуржец, его тело было отправлено родственникам. Однако, выяснилось, что родственники погибшего похоронили чужого человека. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на пресс-службу Генерального консульства Финляндии.

Данный вопрос был урегулирован в хорошем сотрудничестве финских и российских компетентных органов и в взаимопонимании с родными умерших. Генконсульство Финляндии

Тело мужчины из Финляндии выкопали и отправили в родной город. В Петербург же доставили гроб с телом второго умершего.

Ранее в Петербурге мать кремировала сына, а он вернулся домой живым.

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