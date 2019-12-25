Петербургская ритуальная служба закупила пластиковые мешки для тел бездомных

На эти цели ушло почти 254 тысячи рублей.

Петербургское ГУП "Ритуальные услуги" закупило патолоанатомические мешки для тел умерших бездомных людей и неопознанных людей. Как рассказали "Невские новости", соответствующий электронный аукцион проходил с 19 января по 4 февраля на сайте госзакупок.

Начальная цена договора составила почти 254 тысячи рублей, один пакет обошелся ГУПу по цене в 128 рублей. Всего организации потребовалось почти 1900 пакетов.

Ранее мы писали, что на уборку погибших животных с улиц Петербурга потратят почти 6 млн рублей.

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