В Петербурге резко вырос спрос на самокаты

В 2019 году петербуржцы интересовались ими на 90 % чаще, чем в 2018 году.

В прошлом году в Петербурге в разы вырос спрос на экологический вид транспорта. Такие данные приводит РБК, ссылаясь на компанию по аренде самокатов и электросамокатов.

Аналитики рассказали, что в 2019 году петербуржцы интересовались самокатами на 90% чаще, чем в 2018 году. При этом рынок аренды этого вида транспорта в Петербурге пока недостаточно развит, поэтому многие приобретали собственную технику. Кроме того, в городе пока нет специальных мест для езды на самокатах.

Электросамокаты рекомендуется использовать в определенное время года – с апреля по октябрь. Специалисты подчеркивают, что влажность и морозы неблагоприятно воздействуют на этот вид транспорта. Цена на электросамокаты выше, чем на обычные. К слову, в первом полугодии 2019 года обычный самокат можно было купить за 5 тысяч рублей, а электросамокат – за 20 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что сильный ветер и плюс 3 градуса ожидаются в Петербурге в четверг.

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