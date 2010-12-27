В Петербурге решили не выбирать новых почётных граждан в 2018 году

В списке было пять кандидатов.

Петербург в 2018 году может остаться без почетных граждан. Такое решение в понедельник 2 апреля приняла постоянная комиссия по образованию, культуре и науке Законодательного собрания.

В Петербурге на заседании комиссии по образованию, культуре и науке, глава фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалёв составил список кандидатов, которые, по его мнению, претендуют на статус почетных граждан в 2018 году. В списке было 5 человек: кинорежиссер Александр Сокуров, математик Марк Башмаков, почетный ректор Европейского университета Борис Фирсов, экс-тренер "Зенита" Герман Зонин и невролог Борис Рачков.

Однако парламентские юристы высказали претензии к документам о выдвижении Сокурова, Фирсова и Зонина. В свою очередь глава комиссии Максим Резник предложил сделать паузу и не выбирать в этом году новых почетных граждан.

Процедура выдвижения почетных граждан в этом году будет условная. Она была скомканная. В этом году об этой процедуре забыли, она выпала из внимания общественности Объяснил свою позицию Резник

В свою очередь член комиссии Алексей Ковалев настаивает на том, что выбирать почетных граждан нужно.

Вы можете сто раз не выбирать Сокурова, он – не по статусу, не по должности, а по сути почетный гражданин Санкт-Петербурга! Но без всяких формальных оснований отбирать у города само право выдвинуть и поощрить заслуженных людей, многие годы трудившихся во славу и на благо Петербурга, — это возмутительно! Прокомментировал Ковалев

В итоге комиссия поддержала его инициативу, однако окончательное решение будет приниматься на пленарных заседаниях городского парламента. В случае отказа будет отменена традиционная церемония чествования новых почетных граждан в Ротонде Мариинского дворца в День города 27 мая.