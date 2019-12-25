Петербурженка обвинила рецидивиста в изнасиловании своей дочери

Жертвой преступника стала девочка 2003 года рождения.

Во вторник, 14 июля, в полицию Петербурга обратилась 36-летняя женщина, работающая официанткой, и заявила об изнасиловании своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, все произошло в январе 2017 года на съемной квартире в городе Никольское. Жертвой преступника стала девочка 2003 года. Мужчина набросился на нее и изнасиловал.

Подозреваемого в совершении преступления удалось задержать. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили в изолятор. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим за кражи и наркотики.

Ранее мы писали, что мужчина из психушки изнасиловал 71-летнюю пенсионерку в Новой Ладоге.

Фото: pixabay.com