В Петербурге развернут до 12 тысяч коек для коронавирусных больных

В стационарах от коронавируса сейчас лечатся более пяти тысяч человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что сейчас система здравоохранения нашего города выдерживает испытание эпидемией, но нагрузка все еще растет. В ближайшее время в городе будет развернуто до 12 тысяч коек для коронавирусных больных. Такое заявление глава Петербурга сделал в эфире телеканала "Россия-24".

Дальнейший рост означает, что придется плановые койки переводить в ковидные и сокращать плановую медицинскую помощь. Александр Беглов

В стационарах от коронавируса лечатся более пяти тысяч человек, лечение на дома проходят более 38 тысяч.

В комитете по здравоохранению заявили о дефиците врачей.

Фото: Piter.TV