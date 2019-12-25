В Петербурге развернут до 12 тысяч коек для коронавирусных больных

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что сейчас система здравоохранения нашего города выдерживает испытание эпидемией, но нагрузка все еще растет. В ближайшее время в городе будет развернуто до 12 тысяч коек для коронавирусных больных. Такое заявление глава Петербурга сделал в эфире телеканала "Россия-24".
Дальнейший рост означает, что придется плановые койки переводить в ковидные и сокращать плановую медицинскую помощь.
Александр Беглов
В стационарах от коронавируса лечатся более пяти тысяч человек, лечение на дома проходят более 38 тысяч.
В комитете по здравоохранению заявили о дефиците врачей.
Фото: Piter.TV
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