В Петербурге развернули 5483 койки для больных с коронавирусом

Прием пациентов с коронавирусной инфекцией начали: Мариинская больница, Городская больница №15, Больница №38 имени Н.А. Семашко, Родильный дом №16, Детская городская больница святой Ольги.

В Петербурге развернули 5483 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил комитет здравоохранения.

Прием пациентов с коронавирусной инфекцией начали: Мариинская больница, Городская больница №15, Больница №38 имени Н.А. Семашко, Родильный дом №16, Детская городская больница святой Ольги.

В Мариинской развернули 550 коек, в Городской больнице №15 – 165 коек, в Городской больнице №38 – 231 койку, в Роддоме №16 – 75 коек, в больнице святой Ольги – 251 койку. Конечная мощность стационаров становится меньше, так как палаты для больных COVID-19 должны быть маломестными.

Из развернутых коек 613 оборудованы аппаратами ИВЛ, 3 709 коек оборудованы кислородом. При ухудшении эпидемиологической ситуации в городе будет развернуто не менее 10 тысяч коек.

Также больных с легкой формой коронавируса начал принимать пансионат "Заря", в ближайшие дни заработает госпиталь в "Ленэкспо" (обслуживает "Госпиталь для ветеранов войн"). Для госпитализации "легких" больных также заработает поликлиническое отделение №42 Городской больницы № 20.

Фото: Piter.TV