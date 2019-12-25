В Петербурге поликлинику переоборудуют под инфекционную больницу

В учреждении развернут 250 коек.

Поликлинику №42 на Ленсовета, 54/2 превратят в стационар для приёма больных с COVID-19. Медучреждение сможет принять до 250 пациентов. Там же есть бассейн, который также будет задействован для нужд больницы. Об этом сообщила пресс-служба Московского района.

Уже сейчас в поликлинику привозят все необходимое оборудование.

Перепрофилированию принадлежит именно эта поликлиника, так как она относится к Городской больнице №20. Она также недавно начала принимать людей с коронавирусом. Уже к 28 апреля 14 медучреждений будут принимать больных с новой инфекцией.

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Фото: hospital20.spb.ru