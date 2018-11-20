Для льготников Петербурга Смольный создаст единую социальную карту

Проект позволит улучшить обеспеченность льготами нуждающиеся слои населения.

В Смольном планируют создать социальную карту для льготных слоев населения. К такому решению чиновники пришли после встречи с ветеранами из Колпина. Местная власть пообещала упростить систему предоставления льгот, а также сделать ее более эффективной.

Также руководство обсудила дальнейшее развитие города. В частности, поселок Металлострой может стать "оплотом науки". Там будет создан ФОК. Проект реализовывается совместно с компанией "Газпром". К 2019 году в Колпине в два раза увеличится количество видеокамер, а администрация оцифрует бюджет.

В 2022 году запланированы масштабные массовые мероприятия в честь 300-летия работы Ижорских заводов. Рассматривается проект строительства памятника детям войны за внебюджетные средства.

Фото: Piter.tv