В Петербурге разрабатывают вакцину от коронавируса в виде капель

Вакцину планируют использовать в виде спрея или капель в нос.

В субботу, 24 октября, стало известно, что в петербургском Научно-исследовательском институте гриппа им. А. А. Смородинцева началась работа над созданием вакцины от коронавируса в виде капель или спрея, сообщил ТАСС.

Вакцина разрабатывается на основе вируса гриппа: ослабленную версию используют как вектор для доставки белков COVID-19, иммунный ответ к которым должен защитить от инфекции. Исполняющий обязанности директора института Дмитри Лиознов отметил, что в НИИ также начались доклинические испытания на животных. В случае успешного проведения исследования, в следующем году приступят к испытаниям вакцины на добровольцах.

Ранее мы писали, что Петербург встал на второе место по смертности от COVID-19 в России за сутки.

Фото: Piter.TV