В Петербурге разрабатывают комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа

Препарату предстоит пройти испытания на животных и серию клинических исследований.

Петербургские ученые работают над созданием комбинированной вакцины, которая сможет защитить как от гриппа, так и от коронавируса. Об этом в интервью "РЕН ТВ" рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто.

По словам специалиста, над созданием вакцины работают сразу несколько групп ученых. Препарату предстоит пройти испытания на животных и серию клинических исследований.

Аналогичную вакцину хотят также разработать в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Она будет содержать компоненты, которые помогут сформировать иммунитет от гриппа и коронавируса.

Напомним, первую российскую вакцину от коронавируса под названием "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Массовую вакцинацию собираются проводить до завершения клинических испытаний. Она будет добровольной.

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