Прокурор Виктор Мельник рассказал о росте уровня коррупции в Петербурге

За первые полгода 2023 года в Санкт-Петербурге нанесен ущерб в результате противозаконной коррупционной деятельности на сумму 10,5 млрд российских рублей. Из этой суммы уже добровольно возместили 3,5 миллиарда рублей.

Прокурор Виктор Мельник в интервью "Петербургскому дневнику" подчеркнул, что в 2022 году в Петербурге было зарегистрировано приблизительно 600 преступлений, связанных с коррупцией, а в текущем 2023 году их количество сократилось до более чем 450. Важно отметить, что число обнаруженных случаев взяточничества в текущем году выросло с 83 до 113 преступлений.

Лля противодействия организованной преступности в данном направлении правоохранительные органы привлекают к сотрудничеству IT-специалистов, банковские и налоговые службы.

Ранее сообщалось, что резкое увеличение кибермошенничества в Санкт-Петербурге тревожит власти.

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