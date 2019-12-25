Прокурор Виктор Мельник рассказал о росте уровня коррупции в Петербурге

Прокурор Виктор Мельник в интервью "Петербургскому дневнику" подчеркнул, что в 2022 году в Петербурге было зарегистрировано приблизительно 600 преступлений, связанных с коррупцией, а в текущем 2023 году их количество сократилось до более чем 450. Важно отметить, что число обнаруженных случаев взяточничества в текущем году выросло с 83 до 113 преступлений.
Лля противодействия организованной преступности в данном направлении правоохранительные органы привлекают к сотрудничеству IT-специалистов, банковские и налоговые службы.
Ранее сообщалось, что резкое увеличение кибермошенничества в Санкт-Петербурге тревожит власти.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все