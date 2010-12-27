В Петербурге расширят список мест для проведения митингов

Ранее общественные мероприятия в Петербурге были разрешены только в саду 30-летия Октября, Удельном, Южно-Приморском и Полюстровском парках.

В понедельник, 18 февраля, стало известно о том, что в Петербурге планируют расширить список мест для проведения митингов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Такие предложения поступали от ветеранских и общественных организаций, депутатского корпуса сказано в сообщении

Так, во временный список попали парк Екатерингоф в Адмиралтейском районе, Пионерский парк и площадь Ленина в Калининском районе, а также сад 9 января в Кировском районе. Ранее в городе были разрешены места для общественных мероприятий: в саду 30-летия Октября, Удельном, Южно-Приморском и Полюстровском парках.

Стоит отметить, что ранее общественные мероприятия были разрешены только в саду 30-летия Октября, Удельном, Южно-Приморском и Полюстровском парках.

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Фото:Piter.TV