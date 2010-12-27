В Петербурге расширят список мест для проведения митингов

В понедельник, 18 февраля, стало известно о том, что в Петербурге планируют расширить список мест для проведения митингов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Такие предложения поступали от ветеранских и общественных организаций, депутатского корпуса
сказано в сообщении
Так, во временный список попали парк Екатерингоф в Адмиралтейском районе, Пионерский парк и площадь Ленина в Калининском районе, а также сад 9 января в Кировском районе. Ранее в городе были разрешены места для общественных мероприятий: в саду 30-летия Октября, Удельном, Южно-Приморском и Полюстровском парках.
Стоит отметить, что ранее общественные мероприятия были разрешены только в саду 30-летия Октября, Удельном, Южно-Приморском и Полюстровском парках.
Ранее мы сообщали о том, что Профилактика "по-петербургски": в театрах горожанам выдают медицинские маски
Фото:Piter.TV
Оставить комментарий