Профилактика "по-петербургски": в театрах горожанам выдают медицинские маски 

В акции "Здоровое искусство" приняли участие театр комедии имени Акимова, ТЮЗ имени Брянцева, "Кукольный театр сказки" и "Мюзик-холл.

В понедельник, 18 февраля, в театрах Северной столицы прошла акция "Здоровое искусство". Об этом сообщают в Комитете по культуре.

В рамках программы всем посетителям выдавали медицинские маски. Так, в культурных учреждениях Северной столицы проводят профилактику ОРВИ. В акции приняли участие театр комедии имени Акимова, ТЮЗ имени Брянцева, "Кукольный театр сказки" и "Мюзик-холл.

Кроме того, в фойе и залах театров также установили рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Все культурные учреждения города на Неве работают в обычном режиме.

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