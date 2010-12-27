В Петербурге расширили список льготников на зачисление в детские сады и школы

Льготные права получили сразу несколько категорий.

На официальном сайте Смольного появилось распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга об определении категорий детей, которые получают преимущество при зачислении в государственные дошкольные общеобразовательные учреждения.

Теперь льготы для детского сада получили дети, в чьих семьях имеется ребенок с инвалидной группой. Также малыши из неблагополучных семей, находящихся в сложной жизненной ситуации или, если родные сестра или браться детей уже зачислены в этот детский сад. Привилегии получат и те, чьи родители занимают какой-либо пост в этом же учреждении.

Стоит отметить, что две последние категории получили льготы и на зачисления в петербургские школы.

Несмотря на то, что самое больше преимущество остается у тех, кто проживает в этом же районе, по федеральному законодательству льготы имеют при поступлении в детские сады и школы дети представителей силовых ведомств.