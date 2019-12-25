В Петербурге расплавили более 7 тыс. кубометров снега за сутки

В минувшую среду в Петербурге за два часа выпало более 7 см снега.

За прошлые сутки специалисты расплавили более 7 тыс. кубометров снега, а вывезли 17 тыс. кубов: всего за два часа снегопада выпало более 7 см осадков. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время ситуация не изменится.

Из-за погодных условиях на дорогах дежурили 1 057 специальных машин и 1 210 дворников. В первую очередь внимание уделяют крупным магистралям и улицам с интенсивным движением. Об этом сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.

В четверг, 4 февраля, число техники и работников ручного труда увеличилось: 1127 единиц техники и 1233 дворника. Собранный снег отвозят на 18 пунктов "Водоканала", 11 стационарных снегоплавильных и семь стационарных снегоприёмных пунктов. Отмечается, что с 15 октября было вывезено 345 тыс. кубометров снега.

Ранее мы писали, что в пятницу последствия снегопада в Петербурге убирают 1000 единиц техники.

Фото: Piter.TV