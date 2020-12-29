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В пятницу последствия снегопада в Петербурге убирают 1000 единиц техники
Сегодня, 9:04
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nadezhda_sib

В пятницу последствия снегопада в Петербурге убирают 1000 единиц техники

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Дополнительных рабочих привлекут для уборки кровель.

После снегопада в ночь с 21 на 22 января для уборки улиц Петербурга задействовали более тысячи единиц техники и около 80 самосвалов для вывоза осадков. Остановки общественного транспорта и другие непростые для механизированной техники участки очищали 400 работников ручного труда. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко. 

За ночь с дорог вывезли более 4 тыс. кубометров снега. Для борьбы с наледью их обработали песко-соляной семью, всего израсходовано почти 3900 тонн. 

Днем дорожные предприятия продолжат работу и задействуют также более 1000 единиц техники и 90 самосвалов для вывоза снега, 1169 работников ручного труда.

Сегодня утром и днем уборка продолжится. Дворники вышли на работу в 6 утра. Всего для уборки внутриквартальных территорий задействовано 7,5 тыс. человек. Особое внимание уделят кровлям, для этого привлекут дополнительных работников.

Ранее появились подробности борьбы с сосульками по технологии "Роснано" в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство, осадки, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Icihgipino
Сегодня 9:32

Да зима конечно суровая , люди окуратнее на машинах !

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