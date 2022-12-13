В Петербурге работы по капремонту отстают от графика

Часть работ из плана 2021 года все еще не выполнена. В 2022 год перешли работы по 305 объектам, а 4 из них перенеслись на 2023 год.

Стало известно, что краткосрочная программа капремонта многоквартирных домов в прошлом году выполнили только на 88,2 %. Об этом заявил председатель жилищного комитета города Санкт-Петербурга Олег Зотов, пишут "Ведомости".

Так, одной из причин Зотов называет "позднее проведение конкурсов на работы". Сегодня фонд заключил контракты по 1653 объектам. В 2022 году на реализацию плана по капремонту выделили 18,4 млрд рублей. По планам необходимо было осуществить 2877 видов работ, но выполнили только 2537. Отставание по выполнению плана не удалось значительно сократить даже к концу февраля 2023 года.

Отметим, что часть работ из плана 2021 года все еще не выполнена. В 2022 год перешли работы по 305 объектам, а 4 из них перенеслись на 2023 год.

Ранее станция метро "Ломоносовская" изменит режим работы до 19 мая. Вход ограничат в утреннее время по рабочим дням в связи с капитальным ремонтом эскалатора.

Фото: Piter.tv

