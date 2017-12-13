В Петербурге мигрант из Таджикистана четыре года домогался несовершеннолетней дочери

Правоохранительные органы разыскивают отца-таджика, развращавшего собственную дочь четыре года.

Мигрантка из Таджикистана, проживающая в Северной столице заявила на супруга, который в течение нескольких лет приставал с домогательствами к собственной дочери. О серийности преступления женщина узнала днем 13 февраля.

По сообщению от иностранки, муж с 2014 года пытался совершить сексуальное надругательство над несовершеннолетней девочкой. Пострадавшей в настоящее время 17 лет. О ней известно то, что она нигде не трудоустроена и не посещает занятия. Большую часть времени юная иностранка проводит в квартире по улице Типанова.

По данному делу начато расследование. Полиция проверяет информацию о произошедшем.

