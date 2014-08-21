В Петербурге проверят семью девятилетнего мальчика после информации о побоях

Ребенок поступил в больницу с ушибами головы и ссадинами на колене.

В центральный аппарат СК РФ доложат о проверке по факту нарушения прав ребенка в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 20 августа.

Известно, что девятилетний мальчик вызвал себе скорую медицинскую помощь, сообщив, что его мать нанесла ему удары. Следственные органы ГСУ СК РФ по городу проводят процессуальную проверку по ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Парастаевой М. Г. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

По информации "Фонтанки", несовершеннолетний житель Екатерингофского позвонил в дежурную часть полиции в ночь на 19 августа с телефона 46-летней матери и заявил, что она била его по голове и ноге, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие к дому правоохранители обнаружили и ребенка, и мать.

Мальчик поступил в больницу с ушибами головы и ссадинами на колене.

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Фото: Piter.TV