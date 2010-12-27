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В Петербурге проверили пять вокзалов из-за анонимного звонка
Сегодня, 9:55
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lesjasap
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В Петербурге проверили пять вокзалов из-за анонимного звонка

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Полиция проверила вокзалы города из-за угрозы взрыва.

Анонимный шутник сообщил  в полицию о заложенной бомбе в одном из вокзалов города. Из-за этого полиции пришлось осмотреть пять петербургских объектов. Пассажиром пришлось несколько часов провести на улице. Инцидент произошел вечером 6 сентября. 
 
Следствие определило, что звонящий находился у таксофона на Лиговском проспекте. Оперативники быстро подъехали к месту, откуда был совершен звонок, но преступнику удалось скрыться. 
 
Известно, что сотрудники проверили несколько железнодорожных вокзалов и автовокзал на “Обводном канале”. Никаких опасных и взрывчатых веществ обнаружить правоохранительным органам не удалось. Проверка никак не повредила транспортной работе. 
Теги: анонимный звонок , вокзалы петербурга , обводный канал , угроза взрыва
Категории: Новости СПб

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