В Петербурге проверили пять вокзалов из-за анонимного звонка

Полиция проверила вокзалы города из-за угрозы взрыва.

Анонимный шутник сообщил в полицию о заложенной бомбе в одном из вокзалов города. Из-за этого полиции пришлось осмотреть пять петербургских объектов. Пассажиром пришлось несколько часов провести на улице. Инцидент произошел вечером 6 сентября.

Следствие определило, что звонящий находился у таксофона на Лиговском проспекте. Оперативники быстро подъехали к месту, откуда был совершен звонок, но преступнику удалось скрыться.

Известно, что сотрудники проверили несколько железнодорожных вокзалов и автовокзал на “Обводном канале”. Никаких опасных и взрывчатых веществ обнаружить правоохранительным органам не удалось. Проверка никак не повредила транспортной работе.