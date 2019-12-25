В Петербурге проведут блокадный диктант

На диктанте рады как детям, так и взрослым. Начало — в 15:00.

В субботу, 14 марта, в мультимедийном парке "Россия – Моя история" на улице Бассейной, проведут первый городской краеведческий диктант "Приближая Победу", посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Организаторы рассказали телеканалу "Санкт-Петербург", что всем пришедшим на мероприятие предложат написать диктант, который школьники писали в блокадном Ленинграде.Также будет доступна возможность поучаствовать в мастер-классе по чистописанию и познакомиться с историей с помощью видео-презентации "Дети блокадного Ленинграда".

На диктанте рады как детям, так и взрослым. Начало — в 15:00.

Ранее мы писали, что главная часть "Тотального диктанта" пройдёт в Эрмитаже.

Фото: pexels