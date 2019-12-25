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Главная часть "Тотального диктанта" пройдёт в Эрмитаже
Сегодня, 9:13
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arteliseev

Главная часть "Тотального диктанта" пройдёт в Эрмитаже

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Музей станет основной площадкой для его проведения.

В 2020 году Государственный Эрмитаж станет главной площадкой проведения "Тотального диктанта" в Санкт-Петербурге.

Главная часть пройдёт в Атриуме Главного штаба, затем в Эрмитажном театре, в лектории реставрационно-хранительского центра в Старой Деревне и в эрмитажных спутниках во Владивостоке, Омске, Казани, Амстердаме и Калуге.

Кроме того, сейчас согласовывают проведение Книжного салона на Дворцовой площади.

Напомним, что "Тотальный диктант" пройдёт 4 апреля. Столицей акции в этом году стал Санкт-Петербург. 

Ранее мы сообщили, что Эрмитаж расторг контракт на реставрацию Биржи.

Фото: Pixabay

Теги: русскийязык, тотальныйдиктант, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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