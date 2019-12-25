В Петербурге проведено более трех млн ПЦР-тестов на коронавирус

Медицинским организациям резервного фонда правительства города выделено 164,2 млн рублей на тест-системы для лабораторной диагностики.

В Петербурге проведено 3,1 млн ПЦР-исследований на COVID-19. Охват тестированием в городе намного превышает уровень в среднем по стране. В день проводится порядка 22 тысяч исследований, пиковые значения достигают 28 тысяч тестов в сутки. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Медицинским организациям резервного фонда правительства города выделено 164,2 млн рублей на тест-системы для лабораторной диагностики. Помощь больным с коронавирусом и внебольничными пневмониями оказывают в 12 взрослых городских стационарах и в одном детском. В Петербурге развернуто 4930 коек, по данным на 7 октября свободно 858 коек.

При необходимости предусмотрено дополнительное развертывание инфекционных коек для взрослого и детского населения: с гриппом и ОРВИ – 1626 коек, с пневмонией – 1632, с COVID-19 – 8155. В Ленэкспо смогут принять до 2500 пациентов с коронавирусной инфекцией. Он рассматривается как запасной и может быть задействован в зависимости от эпидемической обстановки.

Власти Петербурга не планируют вводить жестких мер из-за COVID-19.

Фото: Piter.TV