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Петербуржцы завалили цветами посольство США в память вокалиста Linkin Park

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Музыкант и участник знаменитой группы был найден мертвым в Лос-Анджелесе 20 июля.

В Санкт-Петербурге прошла акция памяти вокалиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона, который умер 20 июля.

Поклонники известного музыканта сегодня, 22 июля, собрались у посольства США на Фурштатской улице. Там с 13 до 16 часов они возлагали цветы, а также оставляли свечи и фотографии артиста.

Непогода не помешала проститься с музыкантом. В акции поучаствовали десятки человек, среди которых были как взрослые, так и молодые поклонники Linkin Park. 

Честер Беннингтон был найден мертвым 20 июля. Музыканта нашли повешенным в собственном доме в Лос-Анджелесе. Ему был 41 год. Друзья певца сообщили, что Честер на протяжении многих лет боролся с депрессией. У Беннингтона осталось шесть детей. 

Видео: instagram.com / honey_in_my_hair, vladislavoborkin

Теги: linkin park , акция памяти , вокалист linkin park , посольство сша , честер беннингтон
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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