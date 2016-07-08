Петербуржцы завалили цветами посольство США в память вокалиста Linkin Park

Музыкант и участник знаменитой группы был найден мертвым в Лос-Анджелесе 20 июля.

В Санкт-Петербурге прошла акция памяти вокалиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона, который умер 20 июля.

Поклонники известного музыканта сегодня, 22 июля, собрались у посольства США на Фурштатской улице. Там с 13 до 16 часов они возлагали цветы, а также оставляли свечи и фотографии артиста.

Непогода не помешала проститься с музыкантом. В акции поучаствовали десятки человек, среди которых были как взрослые, так и молодые поклонники Linkin Park.

Честер Беннингтон был найден мертвым 20 июля. Музыканта нашли повешенным в собственном доме в Лос-Анджелесе. Ему был 41 год. Друзья певца сообщили, что Честер на протяжении многих лет боролся с депрессией. У Беннингтона осталось шесть детей.

Видео: instagram.com / honey_in_my_hair, vladislavoborkin