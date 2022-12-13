В Петербурге прошло мероприятие Закрытого клуба архитекторов

Обсуждение профессиональных трендов прошло в рамках Закрытого архитектурного клуба в пространстве "Ленполиграфмаш".

Архитекторы из Петербурга и Москвы обменялись опытом по формированию комфортной городской среды. Обсуждение профессиональных трендов прошло в рамках Закрытого архитектурного клуба в пространстве "Ленполиграфмаш". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Мы сегодня собрали прекрасных наших коллег. Привезли их и показали те кейсы удачные, которые им удалось реализовать. Именно, чтобы в Питере получилась более комфортная среда. И не на словах, а в конкретных примерах. Петр Лари, главный архитектор ландшафтной студии L.BURO

Основными трендами в формировании комфортной городской среды стали творческие кластеры, сезонное благоустройство и новый взгляд на городские площади.

Я считаю, что это о культуре и эксплуатации, то есть если среда у нас становится комфортнее и современнее, то и расходы на её уход и содержание растут, и это надо принять и уже понимать, и принимать это. Александр Трунов, заместитель директора по строительству АФА Групп

Специальным гостем мероприятия стала клинический психолог Ирина Семизорова. Она рассказала о тонкостях восприятия городского пространства человеком. Архитекторам важно не только услышать мнение горожан, но и вовлекать их в процесс формирования комфортной городской среды.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"