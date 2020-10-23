Дрифт, ретротехника и AcademeG: в Петербурге устроили гонки на пожарных машинах

В соревновании участвовали 60 команд на действующих автомобилях, в финал вышли только 9 из них.

23 октября на автодроме МЧС России состоялся финал соревнований по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях "Трасса 01". В них приняли участие победители отборочных этапов: команды МЧС России, Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга и ГКУ "Леноблпожспас".

Соревнования открыли пилоты команд "Культура заноса" и "Физика вождения", они представили шоу на авто и мототехнике. Содержание программы соревнований заключалось в безошибочном и коротком по времени выполнении маневров, например, скоростная езда с преодолением препятствий, выполнение определенных фигур, забором воды из открытого водоисточника и поражение условного очага пожара водой из ствола.

Помимо основного мероприятия на площадке также разместились интерактивные зоны, организованные с учетом празднования в 2020 году сразу двух значимых дат – 75-летия Победы и 30-летия МЧС России. Например, детская площадка безопасности дорожного движения, картинг-трасса, выставка современной пожарной и аварийно-спасательной техники, образцы ретротехники пожарных из коллекции Пожарно-технической выставки имени Б.И. Кончаева и частных коллекций, образцов военной техники времен Великой Отечественной войны, техника ГАИ 80-х годов прошлого века и современные образцы оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ГИБДД, тюнингованная автомобильная техника известных блогеров, одним из которых был AcademeG.

В результате напряженной борьбы победителями соревнований стали водитель Александр Захаров и штурман Александр Васильев, представители управления по Московскому району ГУ МЧС России. Они показали лучший результат: 5 минут 5 секунд. Несмотря на победу, команда заявила, что не очень довольна своими результатами.

"Заезд, по моему мнению, прошел не очень хорошо. Мне казалось, что можно было проехать лучше, на отборочных соревнованиях мы показали результат лучше. Мы не знали, что здесь нам приготовили сюрприз: мишени на макете отодвинули дальше, а мы об этом не знали и потратили больше времени, естественно, паниковать начали. Могло быть все хуже". Александр Захаров, победитель соревнований "Трасса 01"

"Я считаю, что такие мероприятия нужны. Во-первых, они продвигают МЧС как структуру и помогают – показывают престиж, то есть какие есть автомобили. Нам интересно поговорить с Константином Заруцким (автоблогер Акамедик), посмотреть, как люди выполняют дрифт, упражнения – это интересно. И нам как участникам соревнования – это как улучшение своего опыта". Александр Васильев, победитель соревнования "Трасса 01"

Победитель конкурса также рассказал, насколько сложно стать участником подобных соревнований.

"Выбирают части со всего гарнизона, отбирают лучших, среди отрядов сначала соревнования проходят. Потом выбрали отряды, среди них 60 частей отборочных на соревнований. После них 9 команд осталось. Когда мы проходим испытание, испытываем напряжение, сосредоточенность, чтобы ничего не сбить. На работе ответственнее, здесь такой драйв, хочешь победить, захлёстывают эмоции, адреналин хлещет". Александр Захаров, победитель соревнования "Трасса 01"

Второе место заняли водитель Антон Билибин и штурман Николай Соловьев из ПСО Московского района. Третье место досталось водителю Андрею Беляеву и штурману Антону Галашову из управления по Выборгскому району ГУ МЧС России.

Фото и видео: Piter.TV