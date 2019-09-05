В Петербурге прошла выставка военной техники

Жителям и гостям города на Неве показали новейшее вооружение.

На Дворцовой площади представили выставку военной техники. Показ новейшего вооружения приурочили ко Дню российской гвардии. Во время торжественных мероприятий петербуржцам показали зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", комплекс "Панцирь", артиллерийское орудие "Нона".

Кроме того, в число экспонатов вошли бронеавтомобили "Рысь" и "Тайфун", реактивные системы залпового огня "Град", способные поражать цели на расстоянии до 40 километров. Выставка особенно пользовалась популярностью у детей.

Посетителям рассказали о возможностях техники и особенностях эксплуатации. Праздник завершился награждением сотрудников Росгвардии, смотром строя на главной площади Северной столицы и хоровыми военными песнями.

Фото и видео: Piter.tv