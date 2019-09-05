В Петербурге прошла выставка военной техники

На Дворцовой площади представили выставку военной техники. Показ новейшего вооружения приурочили ко Дню российской гвардии. Во время торжественных мероприятий петербуржцам показали зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", комплекс "Панцирь", артиллерийское орудие "Нона".
Кроме того, в число экспонатов вошли бронеавтомобили "Рысь" и "Тайфун", реактивные системы залпового огня "Град", способные поражать цели на расстоянии до 40 километров. Выставка особенно пользовалась популярностью у детей.
Посетителям рассказали о возможностях техники и особенностях эксплуатации. Праздник завершился награждением сотрудников Росгвардии, смотром строя на главной площади Северной столицы и хоровыми военными песнями.
Фото и видео: Piter.tv
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