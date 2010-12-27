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В Петербурге прошел очередной ресторанный день
Сегодня, 9:26
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Moulin_
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В Петербурге прошел очередной ресторанный день

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На нескольких площадках в Петербурге кормили людей

В минувшие выходные в Петербурге снова прошел ресторанный день – на нескольких площадках энтузиасты устроили однодневные кафе. В Северной столице флешмоб подобного формата проходит уже в 19-й раз. 

В Instagram по хэштегу #ресторанныйдень появились десятки фотографий из разных районов Петербурга. Горожан и туристов угощали разнообразными блюдами – от мяса и веганских блюд до десертов. 

Однодневные кафе появились во дворах, лофтах, арт-пространствах и просто на улицах. В Северной столице переняли флешмоб, который родился в Хельсинки в 2011 году.  

Фото: инстаграм

Теги: петербург , ресторанный день , ресторанный день в петербурге , флешмоб
Категории: Новости СПб

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