В Петербурге прошел очередной ресторанный день

На нескольких площадках в Петербурге кормили людей

В минувшие выходные в Петербурге снова прошел ресторанный день – на нескольких площадках энтузиасты устроили однодневные кафе. В Северной столице флешмоб подобного формата проходит уже в 19-й раз.

В Instagram по хэштегу #ресторанныйдень появились десятки фотографий из разных районов Петербурга. Горожан и туристов угощали разнообразными блюдами – от мяса и веганских блюд до десертов.

Однодневные кафе появились во дворах, лофтах, арт-пространствах и просто на улицах. В Северной столице переняли флешмоб, который родился в Хельсинки в 2011 году.

Фото: инстаграм