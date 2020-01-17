В Петербурге прошел музыкальный фестиваль "Антон тут рядом"

На работу "Антон тут рядом" и помощь детям и взрослым с аутизмом фонд смог собрать 3 849 387 рублей — это рекордная сумма для фестиваля, который прошел в Петербурге уже в седьмой раз.

В минувшую среду, 24 августа, прошел благотворительный фестиваль "Антон тут рядом". На трех сценах фестиваля выступили АИГЕЛ, Антох МС, Сюзанна, Kedr Livanskiy, Парнишка, тима ищет свет, МС Сенечка, Settlers, Комсомольск, Attaque de panique и Даня Радлов. Музыканты выступали на крыше Roof Place, в пространстве К‑30 и на территории культурного квартала БРУСНИЦЫН.

Катя IOWA, секретный гость фестиваля, в конце программы на Главной сцене впервые исполнила песню, словами которой стали тексты и высказывания студентов фонда "Антон тут рядом", аутичных взрослых. Вместе с инклюзивным Оркестром фонда также выступили Кирилл Рихтер и Варвара Шмыкова.

Всего за день участниками фестиваля стали более 3 500 человек, гостей и семей, участвующих в программах фонда.

Кроме этого, Кирилл Сычев, врач-психиатр, провел лекцию о стигматизации ментальных расстройств, а также дискуссию с аутичными друзьями и экспертами фонда.

На работу "Антон тут рядом" и помощь детям и взрослым с аутизмом фонд смог собрать 3 849 387 рублей — это рекордная сумма для фестиваля, который прошел в Петербурге уже в седьмой раз.

Фото: предоставлено "Антон тут рядом"