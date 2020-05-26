В Петербурге выявили более двух тысяч любителей темной тонировки автомобилей

Во время проверочного рейда инспекторы ДПС требовали устранить нарушения техрегламента.

В минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти прошел крупный проверочный рейд, в ходе которого инспекторы ДПС проверяли соблюдение правил тонировки автомобилей. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, выявлено больше 2 тысяч нарушений.

По требованиям техрегламента светопропускание обзорных и ветрового стекол должно составлять не менее 70%, однако водители идут наперекор правилам и покрывают темной пленкой даже лобовое стекло. Подобные действия приводят к административным статьям, полицейские составили соответствующие протоколы на 2,2 тысяч автомобилистов. От 780 водителей потребовали устранить нарушения, остальные снимали темную пленку прямо во время проверки.

Кроме того, в Центральном районе Петербурга поймали автомобиль с затертыми цифрами и буквами на регистрационном знаке. Водителю грозит штраф в 5000 рублей или даже лишение прав на срок до трех месяцев.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД