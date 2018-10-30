В Петербурге прошел кастинг в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

20-21 октября в Доме Молодежи Васильевского Острова более 1200 петербуржцев и гостей города сразились в музыкальном противостоянии за участие в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ.

Оценивали начинающих музыкантов креативные продюсеры шоу "ПЕСНИ" Константин Обухов и Даня Пронякина, а также музыкальные продюсеры: Марко Джакомо и Макс Иваник от Black Star, Ричард Агада и Вадим Купэ от Gazgolder.

В новом сезоне счастливцам, прошедшим отбор, предстоит строить новый российский шоу-бизнес вместе с продюсерами Тимати и Бастой. Участники прослушивания продемонстрировали свои авторские песни и музыку, необычный образ и нестандартную манеру исполнения, ведь одних только вокальных данных оказалось недостаточно, чтобs покорить продюсеров.

В первую очередь мы ищем Артиста. Если участник идеально попадает в ноты, но он не двигается на сцене, у него нет ничего в глазах, нет той самой харизмы, изюминки, то он дальше первого эфира никуда не пройдет, зритель не будет за него переживать Константин Обухов, креативный продюсер шоу "ПЕСНИ"

Прослушивания длились два дня подряд, с 8 утра и до полуночи, ведь желающих было поистине много! А кому именно из участников выпала честь попасть на шоу и продемонстрировать свой талант на всю страну – станет известно совсем скоро, в эфире второго сезона шоу "ПЕСНИ" на ТНТ.

Юлия Астер, Ксения Крохина

Видео и фото - PITER.TV