В Петербурге прошел форум студенческих отрядов

Ежегодный слет приурочили ко Дню российских студенческих отрядов. Несколько сотен молодых ребят собрались в конгресс-центре «Ленполиграфмаш» чтобы принять участие в образовательных сессиях и мастер-классах.

Поприветствовать бойцов студенческих отрядов приехал Юрий Кабушка - временно исполняющий обязанности директора подведомственного комитету по строительству СПб ГБУ "Управление строительными проектами".

Юрий Кабушка, временно исполняющий обязанности Директора СПб ГБУ "Управление строительными проектами":

Каждый из нас несет ответственность перед самим собой, своей семьей, перед своим городом, перед своей страной. Каждый из вас несет ответственность перед собой за свое будущее, какими вы станете, как гордо понесете то высокое звание города Ленинграда, города-героя, города Санкт-Петербурга. Перед страной мы все в ответственности за то, какой вклад мы вложим в её будущее, в её единство и её величие. Мы верим в вас, потому что вы самые лучшие!

История студенческих отрядов началась в 20-х годах XX века. Бойцы помогали строить железные дороги и заготавливать лес в Сибири. Сегодня студотряды продолжают принимать участие в самых знаковых стройках страны – возведение инфраструктуры сочинской Олимпиады и Крымского моста.

За время работы программы Петербург принял и обеспечил работой на жилых и инфраструктурных объектах более 600 студентов из разных городов. Географию и численность участников программы будут расширять. В этом году в Петербург приедут бойцы студенческого отряда РУДН.

Евгений Барановский, заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга:

С 2016 года на территории Санкт-Петербурга мы внедрили практику, что каждый агротехнический период принимаем студентов со всей страны. Они работают на знаковых стройках Санкт-Петербурга. Это и подготовка в Чемпионату Мира по футболу, и дороги, и развязки, и жилые дома, садики, школы. Мы принимаем студентов, обеспечиваем их рабочими местами, помогаем по доставке, питанию, сглаживаем максимально быт студентов. Строительный комитет всячески содействует получению новых рабочих специальностей членами студенческих отрядов.

Сразу после церемонии открытия все участники форума разошлись по образовательным площадкам и мастер-классам. На образовательных панелях говорили о добровольчестве, креативных технологиях, командной работе и развитии личного бренда.

Источник: Строительный Петербург