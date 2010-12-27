В Петербурге пропала беременная учительница

Полицейские разыскивают беременную учительницу, которая пропала вечером 13 июня. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В полицию обратилась женщина 1967 года рождения, она представилась сестрой пропавшей. Она рассказала, что ее сестра последний раз выходила на связь 13 июня в восемь часов вечера. Женщина живет в доме № 22 по улице Оборонная.
На вид пропавшей 40-45 лет, кавказский тип лица, рост 160 см, лицо бледное, волосы прямые, темного цвета. Она работает учительницей в лицее, сейчас находится на восьмом месяце беременности. Раньше из дома женщина не уходила.
В конце 2018 года 22-летняя етербурженка ушла без причины из дома и в записке попросила простить ее.
Фото: pixabay
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