В Петербурге пропала беременная учительница

В полицию обратилась ее сестра, сказав, что та раньше никогда не уходила из дома.

Полицейские разыскивают беременную учительницу, которая пропала вечером 13 июня. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась женщина 1967 года рождения, она представилась сестрой пропавшей. Она рассказала, что ее сестра последний раз выходила на связь 13 июня в восемь часов вечера. Женщина живет в доме № 22 по улице Оборонная.

На вид пропавшей 40-45 лет, кавказский тип лица, рост 160 см, лицо бледное, волосы прямые, темного цвета. Она работает учительницей в лицее, сейчас находится на восьмом месяце беременности. Раньше из дома женщина не уходила.

В конце 2018 года 22-летняя етербурженка ушла без причины из дома и в записке попросила простить ее.

Фото: pixabay