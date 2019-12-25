В Петербурге пройдут мероприятия в честь Дня пожилых людей

Власти организовали не только развлекательные, но и полезные мероприятия.

В четверг, 1 октября, в Петербурге вместе со всем миром отмечают День пожилых людей. Праздник учредила Генеральная ассамблея ООН.

Губернатор Александр Беглов назвал Петербург одним из лидеров по продолжительности жизни в России, напомнив, что 30 тысяч долгожителей старше 90 лет живут именно в этом городе. Еще 344 петербуржца уже отметили сотый день рождения. Градоначальник пожелал пожилым горожанам крепкого здоровья, бодрости и долголетия.

В честь праздника петербургские власти запланировали для пожилых местных жителей ряд мероприятий: в городе пройдут несколько праздничных концертов, литературный вечер, многочисленные выставки и интерактивные программы. Кроме развлекательных мероприятий для стариков проведут полезные правовой марафон, открытый урок о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также откроют программу по обучению пенсионеров основам IT-грамотности.

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Фото: Piter.TV