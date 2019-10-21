В Петербурге пройдет общегородской Хэллоуин

Его отметят в парке имени Бабушкина.

В понедельник, 21 октября, стало известно, что в городе на Неве отметят общегородской Хэллоуин. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Масштабное празднование Хэллоуина пройдет в имени Бабушкина. Петербуржцы будут отмечать этот праздник 3 дня: 31 октября, 1 и 2 ноября. На праздничной площадке планируется выставка "фонарей Джека". Кроме того, организаторы подготовили для горожан по вырезанию голов из тыкв.

Кроме того, среди петербуржцев проведут конкурс на лучший костюм для Хэллоуина. Самый страшный наряд будет отмечен призами.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские фестивали взяли крупную национальную премию в региональном этапе.

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