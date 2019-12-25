В Петербурге проходят морской фестиваль "Смоленка — путь в море"

Проект проводит РОО "Ассоциация гребно-парусных судов".

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что в Петербурге состоится морской фестиваль "Смоленка — путь в море". Мероприятие проводит РОО "Ассоциация гребно-парусных судов".

Мероприятие проходит в сквере Александра Володина и устье реки Смоленки. Морской фестиваль продлится до 16:00. Горожане познакомятся с гребно-парусным и морским многоборьем и принять участие в мастер-классе по парусу и гребле.

Кроме того, участники фестиваля смогут пройти курс по безопасности на воде и вязанию морских узлов.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе состоялся исторический фестиваль.

Фото:pixabay