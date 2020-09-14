Петербурге присоединится к Европейской неделе мобильности

Маршрут квеста общей протяженностью 13 километров будет пролегать в Центральном и Василеостровском районах.

В понедельник, 14 сентября, стало известно о том, что в Петербурге пройдет Европейская неделя мобильности. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Известно, что партнерами мероприятия выступают операторы вело- и кикшеринга SmartBike, Whoosh и MOLNIA. Планируется, что участники пройдут квест и узнают, как общественный транспорт и велосипеды, начиная с XIX века, становились важной частью жизни города. Горожане смогут самостоятельно проследить, как сквозь века трансформировалось отношение петербуржцев к городской мобильности.

Маршрут общей протяженностью 13 километров построен в Центральном и Василеостровском районах.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в начале октября проверят систему оповещения населения.

Фото: Piter.TV