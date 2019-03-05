В Петербурге в начале октября проверят систему оповещения населения

Тестирование займет всего 10 минут и продлится с 11:30 до 11:40.

В Петербурге проверят городскую систему оповещения. Об этом сообщила пресс-служба Городского мониторингового центра.

Проверка запланирована на 2 октября. Тестирование займет всего 10 минут и продлится с 11:30 до 11:40. В это время в Петербурге включат комплексные системы, а также радио и телевизионные каналы.

С 11:31 до 11:33 включат информацию о начале проверки. С 11:34 до 11:37 прозвучит предупредительный сигнал "Внимание всем!" и начнет работать система оповещения. После этого в течение нескольких минут проверка закончится.

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