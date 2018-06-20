В Петербурге пройдет благотворительный онлайн-баттл Упсала-Цирка

Целый час артисты будут показывать свои лучшие трюки, зрители могут поддерживать их пожертвованиями. Все деньги с выступлений будут направлены на уникальный социокультурный проект, где дети из групп социального риска, часто из неблагополучных семей, с помощью циркового искусства и творчества меняют свой жизненный сценарий.

Петербургский Упсала-Цирк 18 апреля проведет цирковой онлайн-баттл. В прямом эфире в течение целого часа артисты будут показывать свои лучшие трюки, а зрители могут поддерживать их пожертвованиями. Онлайн-баттл будет проводиться на YouTube-канале Упсала-Цирка и на Piter.TV в разделе "Прямые трансляции".

В течение часа (с 17:00 до 18:00) артисты будут показывать трюки, будет разыграно два билета в Упсала-Цирк и стильная фотографии артистов и автографами. Также будут разыгрываться призы от партнеров: сети ресторанов ITALY GROUP и сети отелей "Невский Берег".

Онлайн-баттл – это лучший способ посмотреть интереснейшие выступления и поучаствовать в благотворительности. Все деньги с выступлений будут направлены на проект "Цирк для хулиганов" — уникальный социокультурный проект, где дети из групп социального риска, часто из неблагополучных семей, с помощью циркового искусства и творчества меняют свой жизненный сценарий.

Мы уверены, что творческое начало есть в каждом ребенке, независимо от его социального статуса и особенностей. Упсала-Цирк

Поддержать артистов сейчас или во время баттла:

Онлайн пожертвование по ссылке.

СМС пожертвование: на номер 3443 со словом УПС 100 (где 100 - сумма пожертвования)

Упсала-Цирк был создан в 2000 году в Санкт-Петербурге. В Упсала-Цирке занимаются дети из кризисных центров, неблагополучных семей. Проекты: "Цирк для хулиганов", творческий центр "Пакитан" для детей с синдромом Дауна, "Школа цирковой педагогики", "Цирк за забором" для подростков, совершивших правонарушения, фестиваль нового цирка и стрит-арта "Балансировка" и другие.

Фото: Упсала-Цирк