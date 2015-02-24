В Петербурге пройдет акция в виде литературного вечера "Есенин. Святая рать"

Мероприятия состоятся 25 и 26 ноября.

Уже на этой неделе, 25 и 26 ноября, в Петербурге пройдет международная акция в виде литературного вечера "Есенин. Святая рать" с флешмобом "Есенин" в формате телемоста. Об этом Piter.TV рассказали организаторы акции.

Вечер посвящен творчеству русского поэта, который будут сопровождать артисты Михайловского и Мариинского театров. Для петербуржцев подготовили насыщенную программу: танцевальный перфоманс Айседоры Дункан, чтение стихов Сергея Есенина и современников поэта в формате свободного чтения, демонстрация оригинального фильма о Сергее Есенине с голосом поэта.

Акция пройдет как очно, так и в онлайн-формате на безвозмездной основе. По окончании мероприятия всем участникам выдадут сертификаты об участии. Необходима предварительная регистрация на сайте – ФПОЛ.РФ.

Ранее Piter.TV рассказывал, куда сходить в Петербурге на неделе с 22 по 26 ноября.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия