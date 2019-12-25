Куда сходить в Петербурге на неделе с 22 по 26 ноября

Piter.TV предлагает подборку мероприятий для будней на неделе с 22 по 26 ноября.

Вечера после работы необязательно должны быть заполнены бытовыми делами и обязанностями – в них может быть место прогулкам, вылазкам в театр и кино, походам на концерты и выставки. Piter.TV предлагает подборку мероприятий для будней на неделе с 22 по 26 ноября.

Понедельник, 22 ноября

В книжном магазине "Порядок слов" пройдет однодневная выставка художницы и иллюстратора Марии Лапиной – самое то для приятного и быстрого времяпрепровождения после работы. Экспозицию собрали из блокнотов, черновиков, документов и набросков художницы, разрисованных за последние три года. Своя изюминка работ есть в том, что цветные рисунки ложатся прямо поверх текста и заметок. Часть блокнотов представят в виртуальном виде, часть – в физическом.

Начало в 19.30, наб. реки Фонтанки, 15

Вторник, 23 ноября

Вечером вторника можно поностальгировать и заодно развлечься: в молодежном центре "Квадрат" проведут аналог викторины "Своя игра" о 80-х. Командам предстоит ответить на вопросы о жанрах музыки, боевиках, цветастой смелой моде и научной фантастике. Не беда, если вы придете на игру в одиночестве – вам обязательно подберут команду. Самым умным знатокам ушедшей эпохи гарантированы призы. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация.

Начало в 19.30, ул. Передовиков, 16 к2.

Кстати, в программе фестиваля 80-х есть еще несколько любопытных мероприятий, они пройдут в течение этой недели, включая выходные.

Среда, 24 ноября

На вечер среды рекомендуем полезную лекцию о моде и экологии в Планетарии 1. Активистка и экостилистка Полина Насырова расскажет, что такое устойчивый бренд одежды и на чем строится его экологичность, какие ткани можно считать экофрендли, как запросить в магазинах соответствующие сертификаты и действительно ли заявления производителей об ответственном отношении к природе – это маркетинговый ход. Тем, кто старается расхламить шкаф и перестать закупаться в масс-маркете, будет особенно полезно.

Лекция бесплатная, но нужна предварительная запись.

Начало в 19.30, набережная Обводного канала, 74 Ц.

Четверг, 25 ноября

В четверг советуем вспомнить (или впервые посмотреть) замечательный и запоминающийся фильм Уэса Андерсона "Отель "Гранд Будапешт". Эту комедию, получившую "Золотой Глобус", покажут в библиотеке роста и карьеры (БИРО). Картина рассказывает о приключениях консьержа Густава и юного портье Зеро Мустафы: сотрудники отеля станут свидетелями кражи и поисков картин эпохи Возрождения, борьбы за состояние богатой семьи и даже изменений в Европе между двумя войнами прошлого века. Фильм отличается не только интересным сюжетом и красивой картинкой, но и отличным звездным составом: в ленте снимались Рэйф Файнс, Эдриан Броуди, Джуд Лоу, Тильда Суинтон, Билл Мюррей и другие именитые актеры.

Фильм покажут на английском языке с русскими субтитрами. Вход на сеанс бесплатный, но предварительно нужно отметиться под постом с анонсом в группе библиотеки.

Начало в 19.00, Московский проспект, 150.

Пятница, 26 ноября

Подходящим вариантом для завершения недели будет концерт, например, вечер камерной музыки в библиотеке "Точки зрения". К выступлению там готовятся трио скрипки, виолончели и фортепиано – заслуженной артистки России Александры Андреевой, Владимира Вирок-Столетова, Михаила Блехера.

Вход на концерт бесплатный, но нужно предварительно записаться по телефону 4175228.

Начало в 18.00, Стрельнинская ул., 11.

Не забывайте о том, что для входа на все культурные мероприятия необходим QR-код!

Традиционная подборка мероприятий на выходные появится на нашем сайте в пятницу. Следите за обновлениями!

Коллаж: Piter.TV

Фото: wordorder.ru; ВКонтакте / Молодёжный центр "Квадрат". Петербург; pexels; ВКонтакте / Киноклуб Мечтатели