В петербургских стоматологиях проведут акции по раннему выявлению рака полости рта

Пройти осмотр может любой горожанин старше 18 лет.

В петербургской стоматологической поликлинике 19 марта пройдет акция "Светофор здоровья", направленная на раннее выявление заболеваний полости рта. Как сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, такая акция 20 марта проводится с 2008 года во всем мире во Всемирный День здоровья полости рта.

Стоматологическая ассоциация Петербурга проведет подобные акции в ряде стоматологических учреждений. Одно из первых пройдет 19 марта в поликлинике №22 в Басковом переулке. С 10.00 до 19.00 горожанам могут провести быстрый и безопасный онкоскрининг рака полости рта методом аутофлюоресцентной стоматоскопии. Стоматологи проверят, нет ли у пациентов предраковых заболеваний слизистой рта и дадут индивидуальные рекомендации по профилактике.

К участию пригашают всех желающих старше 18 лет, а в особенности курильщиков, пожилых людей, горожан с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и с ослабленным иммунитетом. Подготовки к процедуре не требуется, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее протоиерей рассказал о смысле Великого поста.

Фото: ВКонтакте / Комитет по здравоохранению Петербурга